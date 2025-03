"Era o Barcelona de Guardiola e Messi". Paulo Lopes lembra 2012 e espera Benfica "muito forte"

Paulo Lopes ainda se lembra de quando o Benfica defrontou o Barcelona em 2012/13 e ficou muito perto de gelar o Camp Nou. "Era a equipa do Guardiola, do Messi, do Xavi, do Iniesta", recorda, e, com o antigo guarda-redes no banco, os encarnados "podiam ter ganhado no último minuto", em que se queixaram de um penálti por assinalar. Esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o agora treinador espera um Benfica "muito forte".

Foram dois jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, ambos na segunda metade de 2012. Em outubro, o Benfica perdeu, por 2-0, em casa. Em dezembro, empatou, sem golos, em Barcelona.

"Era a equipa do Guardiola, do Messi, do Xavi, do Iniesta. Fizemos um bom jogo em casa, não conseguimos ganhar. Em Camp Nou, fomos lá e empatámos. Podíamos ter ganhado no último minuto, o que nos levava para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas as memórias são muito boas e é sempre com saudade que lembramos esses tempos", recorda Paulo Lopes, em entrevista a Bola Branca.