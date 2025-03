Diogo Luís: "Benfica não é equipa mecanizada e erros saltam à vista"

Diogo Luís, antigo jogador do Benfica, acredita que faltam automatismos à equipa de Bruno Lage, numa análise feita horas após a derrota contra o Barcelona, na primeira mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões.

Em declarações a Bola Branca, o antigo lateral benfiquista defende que, nesta fase da época as águias, já deviam ter um comportamento diferente ao nível das rotinas de jogo.

"O Benfica não é uma equipa mecanizada, nem automatizada. As equipas quando não o são têm de ter o fator individual para desequilibrar e, neste momento, o Benfica só tem o Schjelderup, porque o Di María está lesionado. Há alguma escassez e tem a ver com o trabalho coletivo, que ainda não é o ideal. Há a justificação de que o Bruno Lage entrou com a época já a decorrer, mas mesmo assim o Benfica já devia ter outras formas de desbloquear os adversários", refere.

O atual comentador acrescenta uma pergunta a esta sua opinião: "Onde estava o Amdouni? Podia ter dado algo mais."

Segundo Diogo Luís, a derrota da equipa de Bruno Lage com os catalães explica-se, depois, pelos "erros individuais", como o de António Silva, que "deitaram tudo a perder". E que se repetem, reforça.

"Os erros do Benfica continuam à vista, vimos isso nos primeiros 20 minutos. O Benfica continua a ser uma equipa permeável. Com a saída do Dani Olmo, o jogo ficou mais equilibrado, mas o Benfica não conseguiu controlar as operações. Vou ser sincero, quando vi que o Barcelona ficou com dez jogadores achei que o jogo ia ser mais difícil para o Benfica… e foi. Porque o Benfica, quando tem de assumir o jogo e ir para cima do adversário, tem mais dificuldades", argumenta.

Mudar o "chip" para o Nacional

O Benfica tem agora, de acordo com o ex-jogador, de saber mudar o "chip" para a receção de sábado ao Nacional: "Há que ligar a equipa física a mentalmente, a seguir a um jogo, com estádio cheio, frente ao Barcelona."

Já para a segunda mão em Barcelona, Diogo Luís reconhece que, "11 contra 11, fora, a probabilidade de o Benfica passar esta eliminatória é muito mais reduzida".

"Mas é um jogo e acho que o Benfica tem de pensar na sua estratégia e de ser racional. Ter a mesma estratégia como se estivesse na frente do marcador. E tentar aproveitar as oportunidades que surjam", finaliza.