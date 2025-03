António Silva + 10. Bruno Lage garante titularidade do central após o erro contra o Barcelona

António Silva vai ser titular pelo Benfica contra o Nacional da Madeira. Apesar do erro contra o Barcelona que custou um golo na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador Bruno Lage mantém confiança no central e anunciou a sua presença no onze inicial no jogo de sábado.

"Não falei com o António, ele já sabe que é um dos onze que vai jogar amanhã", anunciou, em conferência de imprensa.

Em sentido contrário, Di María ainda não está recuperado e não vai ser opção, enquanto que Tomás Araújo e Florentino Luís estão em dúvida. O técnico assume, no entanto, que poderá fazer alguma gestão na equipa perante o cansaço acumulado e o Ramadão vivido por alguns jogadores.

Bruno Lage negou ainda uma notícia que dava conta de um jantar entre o treinador e Frederico Varandas, em 2023, sobre a possibilidade do técnico assumir o Sporting após a saída de Ruben Amorim: "Não sei com que interesse sai neste momento essa notícia, mas é mentira".

O Benfica-Nacional da Madeira arranca às 18h00 deste sábado, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Pensa poupar a equipa para o Barcelona? "Preparar da melhor forma é olhar para o Nacional e verificar que estão um pouco diferentes, dobraram o número de pontos que tinham na altura. Têm dinâmicas diferentes, enalteço o trabalho do seu treinador. Foco total está nesse jogo, olhar para a equipa e escolher qual o melhor 11 inicial em função do número de hoje que tivemos para recuperar. Posso adiantar já que o António Silva será um dos melhores para amanhã".

Pondera gerir o plantel? "O momento crucial do Benfica são todos. Desde setembro que jogamos de três em três dias, todos as provas são importantes. Dependemos de nós no campeonato, o jogo de amanhã é muito importante. O melhor onze... não gosto de falar de gestão, mas é olhar para quem está disponível. Há fatores que temos de olhar, há jogadores a fazer Ramadão, temos um onze inteiro a recuperar, temos de entender como recuperam, os mais novos, os mais velhos, há questões musculares, outras traumáticas. Temos de ponderar para escolher o melhor onze inicial".

Como está António Silva? "Precisa de estar tranquilo e continuar a jogar. Há um sítio em que ninguém falha, que é no sofá. Há um exemplo giro e claro disso: no fim de cada jogo, falo com o meu pai que foi treinador e foi avançado. Ele em cada jogo faz sempre três golos. Marca uns 90 golos por época. É o único sítio em que se está tranquilo. Todos falhamos, penaliza-se mais quem está na baliza e na linha defensiva, porque são mais visíveis. Damos tranquilidade, não falei com o António, ele já sabe que ele é um dos onze que vai jogar amanhã".

Porquê anunciar a titularidade de António Silva? "Já o fiz várias vezes. Já tinha dito que o Samuel ia ser titular, com o António... é valorizar os nossos jogadores. Olhamos sempre para o pequeno detalhe do erro e não para o que vamos fazendo de bom. Como treinadores, temos de olhar para as duas coisas. Tenho um plantel, jovens, jogadores, todos têm de crescer e responder a cada momento. Um exemplo: o António é um jovem que já provou o seu valor e continua a provar. Do outro lado, estava também um jovem que cometeu uma falta e foi expulso no Barcelona. Valorizamos muito o que temos".

Tomás Araújo saiu com queixas do Barcelona. Di María e Florentino estão aptos? "Di Maria ainda não está disponível, Tomás e Florentino estão em dúvida".

O que acha da pirotecnica dos adeptos no jogo com o Barcelona? "O que importa para os adeptos é o dia de amanhã e que dentro do estádio sejam uma voz a apoiar a equipa".

Regresso de Di María é fundamental para virar a eliminatória? "Ainda não sabemos se vai estar disponível nesse jogo"



Teme que os jogadores podem estar com o foco no Barcelona e esqueçam o Nacional? "É uma pergunta interessante, mas o registo da equipa em ações ofensivas não foi só com o Barcelona, tem tido nos últimos jogos todos. Já tivemos o mesmo sentimento no jogo com o Mónaco, que podíamos ter feito mais golos. Em casa, fizemos o resultado necessário. A ambição é seguir em frente, mas na altura do Mónaco também defrontamos o Santa Clara e Boavista e a equipa não perdeu o foco. O mais importante amanhã é o jogo com o Nacional".

Jantou com Frederico Varandas? "É mentira. Não sei quem lançou a notícia, mas é mentira. Não sei de que forma, consciente, inconscientemente, ou com que interesse sai neste momento, mas é 100% mentira. Nunca jantei com o presidente do Sporting. Tenho enorme orgulho por ser treinador do Benfica e até fim da época quero mudar o número de campeonatos e taças conquistadas".

Kokçu e Akturkoglu podem perder rendimento pelo Ramadão? O que é feito para minimizar? "Não estamos preocupados com o rendimento deles, estivemos atentos a ver o registo deles durante o Ramadão e têm boa performance. A única alteração foi uma ligeira adaptação na hora de chegada para que não estejam tanto tempo no início da manhã, chegam mais perto do treino".