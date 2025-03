Taça da Liga feminina. Anabela Cazuza dá "ligeiro" favoritismo ao Benfica sobre o Sporting

A antiga internacional portuguesa Anabela Guerra "Cazuza" espera "um bom jogo, muito equilibrado", entre Benfica e Sporting, na final da Taça da Liga, no domingo, embora atribua favoritismo às campeãs em título.

A antiga defesa-central foi jogadora do Sporting, no futebol de 11, e do Benfica, no futsal. Em declarações a Bola Branca, lembra que leoas e águias são "as duas equipas que têm dominado o panorama do futebol feminino", pelo que espera "um jogo muito equilibrado".

"O que esperamos todos é um bom jogo e muito equilibrado. O Benfica talvez justifique um bocadinho mais de favoritismo, mas diria 60-40", diz.

Martín-Prieto, o destaque

Anabela Cazuza considera que o Benfica "tem um conjunto mais forte, mais equilibrado", e destaca a ponta de lança espanhola Cristina Martín-Prieto como a jogadora "mais" desta final: "Tem tudo para se destacar."

"Foi uma ótima contratação do Benfica, é uma avançada fortíssima, que fez uma jornada com a seleção espanhola muito boa. Apesar de não ter sido titular, entrou e marcou. Está muito moralizada, está a marcar muitos golos. É capaz de ser um fator de desequilíbrio", acrescenta.



Por outro lado, o Sporting "pode surpreender" com as arrancadas de Telma Encarnação, que "são sempre imprevisíveis", ou por Ana Capeta, que "também desequilibra sempre se entrar inspirada", entre outras.

"O Sporting tem uma linha avançada muito forte, que em qualquer momento de inspiração pode resolver. Além de que tem aquela que eu acho que seja ainda a centrocampista que melhor pensa o jogo, Cláudia Neto", salienta a antiga defesa, que também realça o talento defensivo de Ana Borges: "É a jogadora que melhores carrinhos faz em Portugal."

Confiança numa boa casa

Aconteça o que acontecer, Anabela Cazuza espera "um bom jogo e que as pessoas consigam perceber cada vez mais que o futebol jogado por mulheres é um bom espetáculo". Apesar da chuva dos últimos dias, a antiga internacional portuguesa confia numa boa adesão à final.

"Há cada vez mais gente a apoiar. O facto de o Sporting e o Benfica no futebol masculino também serem rivais eternos, e com muitos anos, são sempre jogos que puxam pelos adeptos. Cada vez mais os adeptos do Sporting e do Benfica que costumam ver o masculino já vão também ver o feminino e penso que sim, vai ser um jogo com adesão", conclui.



Benfica, detentor do troféu, e Sporting, que procura a primeira vitória na Taça da Liga, defrontam-se na final da prova, no domingo, a partir das 15h00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Aveiro.