Aprovados os novos estatutos do Benfica

Os novos estatutos do Benfica foram aprovados com um resultado esclarecedor: 91% de votos a favor.

Este sábado, 8.241 sócios participaram em Assembleia Geral Extraordinária no pavilhão da Luz.

Os números foram confirmados por José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

Algumas das alterações principais:

Limitação de mandatos

Os presidentes dos órgãos sociais podem candidatar-se a três mandatos ininterruptos, de quatro anos cada.



Candidatura

Um sócio efetivo com 15 anos ininterruptos de filiação e com 35 anos de idade no mínimo pode ser candidato a presidente do clube da Luz.



Remuneração

O montante global das remunerações fixas e variáveis dos membros da Direção não pode ultrapassar os 0,5% do valor da faturação consolidada de todas as sociedades participadas pelo Benfica.



Segunda volta nas eleições

Se nenhuma lista atingir a maioria absoluta dos votos expressos, haverá uma segunda volta com as duas mais votadas no prazo de 15 dias.

Queda da Direção

Em caso de dois chumbos do mesmo relatório e contas, a Direção cai e são convocadas eleições intercalares para esse órgão.



Listas separadas

As candidaturas aos órgãos sociais passam a ter listas separadas.



Número de votos

Os sócios passam a ter direito a 3, 10, 20 e 50 votos. Até agora era 1, 5, 20 e 50 votos.



Fim dos votos das Casas

As Casas do Benfica, enquanto tal, deixam de poder votar.



Voto eletrónico

O voto eletrónico só será possível em complemento do físico, "desde que decidido por unanimidade dos representantes das listas concorrentes".

[em atualização]