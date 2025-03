"A equipa quer jogar por ele". Morte de médico dá mais força ao Barcelona para bater o Benfica

Apesar da situação difícil vivida pelo Barcelona atualmente, com a morte do médico Carles Miñarro, o treinador Hansi Flick afirma que a vontade da equipa em vencer é ainda maior e que vão jogar "por ele".

Pela frente estará o Benfica, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após a partida do fim-de-semana contra o Osasuna, para o campeonato, ter sido adiada pela notícia da morte súbida do elemento da equipa.

O momento que vive o clube levou até à alteração do protocolo definido pela UEFA: a conferência foi antecedida de um minuto de silêncio e não houve declarações de um jogador. Apenas Flick conversou com a imprensa.

Hansi Flick espera um Benfica forte e pressionante: "Eles ganharam muitos jogos e nós temos de ter atenção a isso".

Contudo, o treinador do Barcelona defende que a sua equipa está num bom momento e que têm de estar "confiantes no momento".

Depois da primeira mão em Lisboa com vitória do Barcelona por 1-0, a segunda mão arranca amanhã, às 17h45, no Estádio Olimpic Lluis Companys, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.



Como encara o jogo de terça-feira contra o Benfica?

"A equipa está bem e focada no jogo. Como eu disse no fim do jogo em Lisboa, foi só o primeiro jogo. O Benfica é uma boa equipa nas transições e temos de ter atenção a isso. Foi isto que eu disse à equipa."

Como gerir uma situação destas antes de um jogo decisivo?

"É uma grande perda. O Carles era uma pessoa incrível, mas também um grande médico. A combinação dele e do Ricard era inacreditável para o clube e para a equipa. Ele era uma grande peça do puzzle para o sucesso por causa do seu trabalho e nós vamos ter saudades. Mas é a vida e penso que ele nos vai apoiar de lá de cima. E a equipa quer jogar por ele. Nesta situação é muito importante a vitória e o foco está nisso amanhã. Estamos preparados para isso. É o nosso trabalho continuar. É uma situação importante para nós, para o clube, para os adeptos e nós queremos fazer bem e ganhar amanhã."

Lewandowski e Szczęsny

"Ele está em forma. Domingo preocupamo-nos com a situação. Antes do jogo, no treino e no aquecimento ele sentiu algo e nós preocupa-nos com isso e decidimos que ele não estaria. O Szczęsny é um guarda redes experiente, maturo e muito calma. A sua personalidade ajuda muito e ele está a fazer um bom trabalho."

Expectativa sobre os quartos de final

"Eu vejo a equipa focada. Nós falamos sobre isso e esta manhã tivemos um encontro onde vimos o que fizemos bem e o que temos a melhorar e esse é o caminho. Nenhum de nós acha que já está feito e isso é o importante, para mim e para a equipa. A atitude certa no campo é o necessário amanhã."

Chance de surpresa no jogo de amanhã

"O Benfica é uma equipa clara na forma como quer jogar e para nós também é claro como queremos jogar contra eles. Para mim, nada pode surpreender."

Raphinha é candidato à Bola de ouro?



"Claro que sim. Ele está a jogar muito bem esta época e é muito bom ver isso. Ele ajuda sempre muito com a sua dinâmica, mas também com os golos que marca, no jogo em que ficou 5-4 e no que ficou 1-0. Ele dá tudo de si, a sua agressividade. Quando ele ataca pode ver-se e a forma de seguir em frente neste caso é marcar golos e é muito bom ver isso. Ele é um jogador muito focado nisso e estou feliz por tê-lo aqui."

Amanhã joga com o Benfica e domingo com o Atlético de Madrid, é uma semana mais complicada?

"É sempre. Quando relembro a semana com o Bayern Munique e o fim de semana com o Real Madrid. É semelhante. Agora com o Benfica é mais importante a vitória, mas é sempre assim. Estamos num bom momento, os jogadores estão a jogar bem, a equipa está a dar-se bem. Por isso, estamos focados e temos de estar confiantes no momento."

Ausências de Benfica

"Eles têm uma grande equipa e o treinador Bruno Lage faz um bom trabalho. Dá para ver essa filosofia de como eles querem jogar. Nós temos de estar focados a 100%. É a segunda mão e nós temos de ganhar."

Estratégia

"É tudo sobre posicionamento. Nós mostramos aos jogadores boa posição no ataque, mas também na defesa. E isso ajuda-nos muito a melhorar a pressão no Benfica e no oponente e isso é o que queremos fazer amanhã."

Di María

"É um jogador fantástico. Com a sua idade, é um jogador perigoso e muito importante para qualquer equipa. Seria um jogador importante para qualquer equipa. Ele sabe como marcar golos, mas também como criar oportunidades e isso é uma grande mais valia que ele tem."