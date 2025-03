Di María não, Tomás Araújo sim. Os convocados do Benfica para Barcelona

O avançado Ángel Di María continua lesionado e não faz parte dos convocados do Benfica para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Barcelona.

A equipa encarnada viaja, na manhã desta segunda-feira, para a Catalunha e o argentino não figura entre os convocados.

O avançado de 37 anos está fora das opções há quase um mês, quando se lesionou na partida ao Estrela da Amadora. Ainda foi opção frente ao Mónaco, no dia 12 de fevereiro, mas entrou e saiu.

Em sentido contrário, Tomás Araújo faz parte dos convocados. O central, que é também regularmente utilizado como lateral-direito, falhou o jogo com o Nacional devido a um desconforto na coxa direita, mas está apto e na lista para Barcelona.

Álvaro Carreras viaja com a equipa, mas não vai poder jogar por estar suspenso por acumulação de amarelos.

Uma das grandes novidades nos escolhidos de Bruno Lage é a convocatória de Gonçalo Oliveira, central de apenas 18 anos de idade que jogou a maior parte da temporada na equipa sub-23.

O Benfica vai tentar recuperar da desvantagem de 1-0 do jogo da primeira mão, no Estádio da Luz. O jogo na Catalunha está marcado para terça-feira, às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares, André Gomes;

Defesas: Leandro Santos, Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Bajrami, Gonçalo Oliveira, Dahl;

Médios: Florentino, Leandro Barreiro, Nuno Félix, Aursnes, Renato Sanches, Kökçü, Prestianni;

Avançados: João Rego, Schjelderup, Aktürkoglu, Pavlidis, Arthur Cabral, Belotti e Amdouni.