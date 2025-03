Ministério Público investiga negócios entre Benfica e Valencia

O Ministério Público (MP) português está a investigar negócios feitos entre o Benfica e Valencia entre 2009 e 2010. A notícia foi avançada pelo jornal "El Diário", que revela um e-mail enviado pelo MP.

A investigação surge na sequência de uma denúncia feita em outubro por Miguel Zorío, antigo vice-presidente do Valencia durante esse mesmo período.

Em causa estarão as transferências de Moreno, André Gomes, João Cancelo, Jonas e Enzo Pérez, que envolveram os dois clubes. Zorío acusava os clubes de corrupção e branqueamento de capitais, envolvendo ainda o agente português Jorge Mendes, com o objetivo de beneficiar as contas do clube encarnado.

Em outubro do ano passado, quando surgiu a queixa de Zorío, o ex-dirigente declarou ao jornal "Record" que era "claríssimo que o Valencia colocou no Benfica quase 100 milhões de euros e mais de metade desse dinheiro perdeu-se pelo caminho."

"O Benfica, em 2014, estava muito mal economicamente. Com a compra do Valencia por Peter Lim e Jorge Mendes, utilizou-se o dinheiro do Valencia para salvar o Benfica", disse, nessa altura.

De acordo com o jornal valenciano, as transferências passaram por empresas privadas de Peter Lim, dono do clube espanhol, utilizadas no esquema que é agora alvo de investigação. À data, o Benfica era dirigido pelo presidente Luís Filipe Vieira.