Benfica em Barcelona à procura da vitória que nunca conseguiu

O Benfica joga esta terça-feira a continuidade na Liga dos Campeões em futebol, necessitando de um inédito triunfo no reduto do FC Barcelona para conseguir o apuramento para os quartos de final.

A formação comandada por Bruno Lage chega a Montjuïc em desvantagem na eliminatória face ao desaire por 1-0 na Luz, na quarta-feira, apesar de ter atuado em superioridade numérica desde os 22 minutos, quando o central Cubarsí foi expulso.

Contra 10, o Benfica teve zero no capítulo da eficácia e acabou derrotado por um golo do brasileiro Raphinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, que também tinha decidido o jogo da fase de liga, então num triunfo catalão por 5-4.

Os "encarnados" estão, assim, obrigados a vencer em Barcelona, o que não conseguiram nas anteriores quatro visitas, saldadas por dois empates a zero (2012/13 e 2021/22) e outros tantos desaires (1-2 em 1991/92 e 0-2 em 2005/06).

Se nunca ganharam na casa do FC Barcelona, que neste caso será Montjuïc face às obras que decorrem em Nou Camp, as "águias" só por uma vez viraram uma eliminatória europeia iniciada com um desaire em casa.

Em 1999/2000, na primeira ronda da Taça UEFA, o Benfica perdeu em casa por 1-0 face ao Dinamo Bucareste, mas, depois, foi ganhar à Roménia por 2-0, com tentos de Maniche, aos 25 minutos, e do espanhol Chano, aos 72.

Essa eliminatória foi, porém, exceção, já que o conjunto da Luz acabou eliminado nas restantes vezes que arrancou com um desaire em casa, o que sucedeu face a Liverpool (1977/78 e 2021/22), Fiorentina (1996/97), Getafe (2007/08), Chelsea (2011/12) e Inter Milão (2023/24).

Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ultrapassou em cinco de seis presenças, o Benfica já conseguiu uma reviravolta, mas na Luz, onde venceu por 2-0 o Zenit, em 2011/12, depois de um desaire em São Petersburgo por 3-2.

Para dificultar ainda mais a tarefa, Bruno Lage não tem a equipa na máxima força, já que o argentino Di María ainda não está recuperado da lesão sofrida no Mónaco, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos", e vai falhar o sétimo jogo consecutivo.

Devido a castigo, também não estará o defesa-esquerdo espanhol Álvaro Carreras, que esteve em grande destaque nos dois jogos caseiros com o "Barça", a "secar" o "miúdo" Lamine Yamal.

Além de Di María e Carreras, não podem jogar, devido a lesões que acabaram com a época, o lateral-direito dinamarquês Bah e o médio Manu Silva, reforço de inverno, enquanto o avançado Bruma falha o jogo por não estar inscrito na "Champions".

O Benfica deverá, assim, a apresentar-se com Trubin na baliza, uma defesa com Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Dahl, um meio-campo com Florentino, Aursnes e Kökçü e um ataque com Aktürkoglu, Schjelderup e Pavlidis.

Quanto ao "onze" dos catalães, a principal baixa será Cubarsí, expulso na Luz, que deverá fazer voltar ao 'onze' o uruguaio Ronald Araújo.

O encontro entre o FC Barcelona e o Benfica, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Estádio Olímpico Lluís Companys, com arbitragem do francês François Letexier.