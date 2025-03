Bruno Lage. "Podíamos ter feito melhor" contra Barcelona, mas "fizemos boa Champions"

O treinador do Benfica considera que a sua equipa poderia ter feito mais contra o Barcelona nesta eliminatória da Liga dos Campeões. Bruno Lage pede agora foco nas duas competições que faltam.

Jogo menos conseguido contra o Barcelona

"Sim, mas ficamos com um sentimento de frustração porque podíamos ter feito melhor no conjunto dos dois jogos. A forma como sofremos os golos penaliza-nos um pouco. Em termos defensivos e duelos, permitimos que os jogadores do Barcelona tivessem sucesso. Quando chegamos a esta altura e com o Barcelona, sentimos frustração e uma pequena desilusão. Fechámos o trabalho na Liga dos Campeões e agora foco total nas duas competições que restam. Preparar e meter já o foco no campeonato"

Lamine Yamal esteve em grande destaque. O problema esteve no corredor esquerdo?

"Não vamos individualizar a questão porque, se tenho memória, no lance do golo nem é o Samuel. Pelo trajeto, em três jogos fazer um jogo bom com o Benfica valoriza o que fizemos. Chegando mais frescos a este jogo, as coisas podiam ser diferentes. A equipa marcou, criou as oportunidades que perspetivámos"

Que balança faz do trajeto da equipa?

"Acabámos por fazer uma boa Liga dos Campeões. À partida diziam que não passávamos da primeira fase. Temos que estar orgulhosos do que fizemos. Saber o adversário e sentir que podíamos ter feito mais... isto tem que servir como aprendizagem para voltarmos mais fortes e repetir, repetir e fazer melhor. Foco total nas competições internas"

Eliminação permite gerir a equipa de outra forma

"Temos que nos preocupar connosco. O campeonato vai ser disputado ao fim. A vitória do Sp. Braga frente ao FC Porto coloca o Braga no patamar que merece. Vai ser uma guerra até ao fim. O mais importante é o que conseguimos controlar. Fechamos este capitulo com orgulho e frustração de não seguir em frente. E foco total no jogo com o Rio Ave"

O Benfica perdeu 3-1 contra o Barcelona na segunda mão dos oitavos de final da Champions. Na Luz, os blaugrana já tinham vencido por 1-0.