“Honrámos a camisola”, “Restam a Taça e o campeonato”

Os jogadores do Benfica reagiram à eliminação da Liga dos Campeões, após a derrota em Barcelona.

Otamendi

"É uma eliminação de uma competição que te exige teres confiança e quereres competir para teres o sonho de chegar à final. Infelizmente, não pudemos resolver em casa. Hoje o Barcelona criou mais situações, nós também, no final. Mas é preciso continuar. No fim de semana há jogo do campeonato. Temos de continuar a competir até final. Agora, temos de pensar nos objetivos seguintes e o campeonato vem aí. Agora é descansar, recuperar. Há um sabor amargo, em casa tínhamos de ter feito uma diferença. Tínhamos de ter feito um golo para vir aqui competir. Lutámos, eles têm muitos bons jogadores, marcaram. Ainda conseguimos chegar ao empate, mas depois sofremos mais golos e fomos eliminados".

Florentino

"Sabíamos que tínhamos pela frente uma grande equipa, mas tentámos fazer o nosso jogo, criámos as nossas oportunidades. Poderíamos ter feito um golo ou outro, lutámos até ao fim e cumprimos o que tínhamos planeado, mas não saiu na perfeição. Houve detalhes que falharam. Mas é seguir em frente e levantar a cabeça. Eles conseguiram sair da nossa pressão, como nós também conseguimos sair da deles. Mas o plano era simples, fechar no meio para não terem oportunidades. Honrámos a camisola até ao fim e estamos orgulhosos da competição que fizemos. Restam a Taça de Portugal e o campeonato. Agora é limpar a cabeça e ver o que fizemos de bem e de mal. Vamos olhar jogo a jogo. Entramos em todos os jogos para vencer e o objetivo é sermos campeões, mas vamos olhar jogo a jogo, com os pés no chão"

Leandro Barreiro

"Queríamos ganhar, não ganhámos. Faltaram golos, não marcámos. E o adversário marcou três, o que não ajudou. O Barcelona é uma equipa forte, tem muita qualidade e hoje não correu como queríamos", apontou o médio, na zona mista, que agora já pensa nos outros objetivos que a equipa tem para conquistar: "Agora temos de nos focar no próximo jogo, nas competições em que estamos envolvidos e dar o melhor para conquistar títulos".



