"Benfica não entrou com a melhor equipa em Barcelona"

João Alves, antigo jogador do Benfica, é frontal: "O Benfica não jogou com a melhor equipa possível" frente ao Barcelona.

O "luvas pretas", verdadeiro "senador" encarnado, mostra-se - deste modo - crítico, no rescaldo da eliminação europeia das águias em Montjuic.

Em declarações a Bola Branca, Alves concretiza: "Quando entra o Renato Sanches e o Benfica começa a jogar com quatro homens no meio campo, o Benfica passa a estar mais sólido e dá uma imagem diferente da que deu na primeira parte. Embora o resultado já estivesse feito".

Mas os reparos do antigo jogador benfiquista não se ficam por aqui e estendem-se à ausência de Bruma na lista de inscritos para a Europa. Mesmo apesar do castigo de dois jogos que o ex-Braga tinha para cumprir.

"Tinha um castigo mas não era impeditivo de ser inscrito. Foi a opção tomada. Mas não foi - na minha opinião - a correta", atira.

Afastado da Liga dos Campeões nos oitavos de final, resta ao Benfica lutar pelo título nacional e por erguer a Taça de Portugal no Jamor. Questionado sobre a obrigatoriedade da equipa, e de Lage em particular, em ter sucesso nestas provas, Alves responde com uma comparação.

"O Benfica tem duas equipas, jogadores de grande categoria, para jogar de uma maneira e de outra. Significa que há realmente um leque de jogadores que torna a equipa mais sólida e com mais soluções para ser campeã. Isto em comparação com os seus rivais", finaliza.