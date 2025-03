Pirotecnia que interrompeu jogo com Barcelona pode levar a encerramento parcial da Luz

A UEFA castiga o Benfica com multa de 35 mil euros pelo uso de engenhos pirotécnicos e ordena o “encerramento parcial do estádio” da Luz no próximo jogo europeu em casa.

No entanto, este último castigo “fica suspenso durante um período probatório de dois anos, a contar da data da presente decisão”.

A infração dos adeptos encarnados ocorreu ao minuto 33 da partida da Champions contra o Barcelona, precisamente nos setores 10 a 12 da bancada inferior do estádio da Luz.

A partida chegou a estar interrompida durante alguns minutos.