Mais um detido dos “No Name Boys” por alegadas agressões a polícias

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em coordenação com a Unidade Especial de Combate a Crimes Violentos junto do DIAP deteve mais um elemento pertencente ao grupo organizado de adeptos “No Name Boys”, no âmbito da Operação “Sem Nome”.

Com esta detenção a PSP eleva para seis, o número de suspeitos detidos pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada.

O detido, depois de presente a 1.º Interrogatório Judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa, ficou em prisão preventiva.