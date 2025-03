Amdouni dispensado da seleção da Suíça devido a lesão

Zeki Amdouni foi dispensado dos trabalhos da seleção da Suíça, segundo anunciou, esta terça-feira, a Federação Suíça de Futebol.

O avançado do Benfica, de 24 anos, foi autorizado a regressar a Portugal "devido a lesão". Também Simon Sohn, médio do Parma, foi dispensado.

"Nenhum outro jogador será chamado. O elenco fica, assim composto, por 24 jogadores", informa a Federação, em comunicado.

Amdouni tinha saído "ligeiramente tocado", segundo Bruno Lage, da vitória do Benfica diante do Rio Ave, no domingo. Jogou de início, mas foi retirado aos 74 minutos, e no final o treinador explicou a substituição.

Contratado por dois milhões de euros ao Burnley, o ponta de lança suíço soma oito golos e duas assistências em 37 jogos pelo Benfica, esta época.

A Suíça vai defrontar a Irlanda do Norte e o Luxemburgo em particulares, a 21 e 25 de março. Os mesmos jogos que a Suécia, que dispensou Viktor Gyökeres, do Sporting, ainda que as datas estejam invertidas.

A dispensa permite a Amdouni recuperar por dez dias, até ao próximo jogo do Benfica, no dia 28 de março no terreno do Gil Vicente.