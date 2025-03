Benfica fecha primeiro semestre da época com lucro de 34,6 milhões

O Benfica anunciou, em comunicado, que fechou o primeiro semestre da época 2024/25 com um lucro de 34,6 milhões de euros.

De acordo com os dados, o lucro representa uma subida de 128% (19,5 milhões de euros) em relação ao mesmo período da época anterior.

Segundo o clube encarnado, o resultado é impulsionado pelo método de equivalência patrimonial (MEP) e respetiva influência da atividade financeira e desportiva da SAD do Benfica, com destaque para a transferência do futebol feminino para a SAD e para a melhoria do resultado operacional.

Os gastos operacionais do clube fixam-se nos 37,4 milhões de euros, uma subida de 1% em relação ao ano anterior.

Se as receitas de quotização cresceram em 6% para 11 milhões de euros, o decréscimo na rubrica de outros rendimentos operacionais deveu-se à ausência da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina - em 2023/24, o Benfica atingiu, de forma inédita, os quartos de final.

“Considerando o orçamento aprovado para a atual época, que estipulava um resultado operacional da atividade isolada do clube de 4,5 ME, é de destacar que essa execução orçamental está a evoluir de uma forma muito positiva. Do ponto de vista estritamente financeiro, o foco no segundo semestre será o de continuar o esforço de contenção de gastos, sustentar o crescimento da quotização (o clube continua a bater recordes de novos sócios) e acelerar no domínio do merchandising”, lê-se no documento.



O ativo aumentou de 66,9 para 95,4 milhões o passivo baixou de 87,8 para 81,8 milhões de euros, com os fundos patrimoniais a inverterem de 20,9 milhões negativos para 13,5 milhões positivos.



O relatório e contas informa ainda que a transferência definitiva do direito de exploração da atividade do futebol feminino para a SAD cifrou-se em 5,8 milhões de euros, tendo “o justo valor da transação sido sustentado por um relatório de avaliação de uma entidade independente”.