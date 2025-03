Rui Costa. "Pese a mágoa de não termos conseguido o 39, no último ano conquistámos 52 títulos"

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou na abertura da Gala do 121.º aniversário dos encarnados e destacou alguns pontos: os 52 títulos coletivos conquistados, a chegada aos 400 mil sócios e a aprovação dos novos estatutos.

“Pese embora fique a mágoa de não termos conseguido o tão almejado 39, nos últimos 12 meses conquistámos 52 títulos coletivos, em seniores masculinos e femininos, no futebol e nas mais diversas modalidades”, disse.

O líder encarnado acrescentou: “atingimos a extraordinária marca dos 400 mil sócios e tornámo-nos no clube com mais associados do mundo. Um claro sinal da vitalidade do Benfica, da sua dimensão global e da sua grandiosidade. Que ninguém tenha dúvidas: a alma do Benfica são os seus sócios”.

No discurso, foi ainda destacada a “aprovação dos novos estatutos do Clube. Um marco fundamental na nossa História. Uma revisão que mereceu uma votação ampla e favorável, o que lhe confere uma inequívoca legitimidade”.

Depois, Rui Costa deixou o alerta: “Se conquistámos já muito, e é verdade que conquistámos, não nos podemos acomodar com as vitórias alcançadas. Esta nossa Gala Cosme Damião é também o momento importante para projetarmos o futuro. Conquistado um troféu, importa, a partir desse momento, olhar única e exclusivamente para aquilo que podemos conquistar a seguir.

Importa manter o foco e o compromisso para alcançar mais vitórias e mais conquistas. Importa perceber, a cada momento, a enorme responsabilidade que significa representar este clube. Um clube que nasceu para vencer. Para conquistar títulos”.

Galardões entregues:

- Revelação futebol feminino: Lara Martins;

- Revelação futebol masculino: Álvaro Carreras;

- Revelação modalidades: Zé Miranda;

- Homenagem: Adolfo Calisto;

- Formação: equipas sub-15, sub-16 e sub-17 de futebol;

- Atleta de alta competição: Ana Catarina;

- Casa Benfica: Reguengos de Monsaraz;

- Modalidade: futsal feminino;

- Mérito e dedicação: Shéu Han;

- Treinador do ano: Norberto Alves (treinador da equipa masculina de basquetebol);

- Futebolista feminina: Lúcia Alves;

- Futebolista masculino: Otamendi;

- Carreira: António Simões.