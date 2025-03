"Se precisássemos de um lateral, aconselharia El Ouahdi". Adjunto do Botafogo aprova alvo do Benfica

"Um lateral muito ofensivo e rápido". É assim que Cláudio Caçapa, antigo treinador de Zakaria El Ouahdi, descreve o lateral que é um dos alvos do Benfica para a próxima época.

O defesa marroquino de 23 anos é um dos alvos, sendo que o Benfica continua também interessado em Nelson Semedo. Caçapa treinou o atual jogador do Genk no seu antigo clube, no Molenbeek, e elogia muito o ala.

"Ele é rápido e muito ofensivo, até porque fez formação toda a extremo. Foi na chegada ao Molenbeek que foi adaptado para jogar na função de lateral. Eu, que trabalhei com ele, acho-o muito interessante. Faz toda a ala direita e esquerda", descreve, a Bola Branca.

O técnico acredita que El Ouahdi "ainda tem que melhorar algumas valências, mas está em crescimento. Ainda é um jovem atleta."

Cláudio Caçapa foi um central de renome, internacional brasileiro e com passagem duradoura pelo Lyon. Agora, é adjunto de Renato Paiva no Botafogo e garante que se o clube precisasse de um ala direito, El Ouahdi seria um nome a ser equacionado.

"Se tivessemos a precisar de um ala, era um nome que eu indicaria porque sei a sua capacidade", conclui.