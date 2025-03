Um tiro "na mouche". Regresso de Nelson Semedo ao Benfica aprovado por quem o conhece

O regresso de Nelson Semedo ao Benfica continua a ser um cenário em cima da mesa. O lateral está em final de contrato com o Wolves e Luís Loureiro, que treinou o defesa no Sintrense e no Fátima, acredita que seria "um tiro na mouche".

"Não tenho a menor dúvida que ele seria o lateral-direito do Benfica, seria um tiro 'na mouche'", afirma, a Bola Branca.

Semedo, de 31 anos, deixou a Luz em 2017 para fazer uma carreira no estrangeiro. O Benfica vendeu-o por 35 milhões de euros ao Barcelona e depois de três épocas na Catalunha, mudou-se para o Wolvesn, na Premier League, onde jogou nos últimos cinco anos.

Em final de contrato, o regresso ao clube que o lançou na I Liga é uma possibilidade e a imprensa nacional garante que é uma prioridade para a SAD encarnada, que tem apenas Bah para a posição esta temporada

"Seria uma grande mais-valia para o Benfica, falamos de um jogador de seleção, com experiência enorme e qualidade muito acima da média. Pode acrescentar muito ao coletivo do Benfica", considera Loureiro.

Semedo está atualmente ao serviço da seleção e foi suplente utilizado frente à Dinamarca nos quartos de final da Liga das Nações. Soma 41 internacionalizações e esteve na fase final do Euro 2020 e 2024. O que poderá pesar na balança é o fator financeiro.

"Será sempre uma decisão muito familiar e pessoal. Há outras questões também... não devemos fugir à questão financeira, o futebol hoje em dia é isso mesmo. Acho que é possível, mas será sempre uma decisão pessoal. O Benfica acolheu o Nelson, ele gosta do clube, mas há sempre outras questões. Conhecendo o Nelson, tenho plena convicção que estará a ponderar", conclui.