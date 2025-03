Benfica vence Sporting e segue na Taça de Portugal

O Benfica derrota o Sporting, por 3-2, e avança para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino.

A partida, disputada no estádio da Luz, teve cinco golos e reviravoltas no marcador.

As leoas entraram melhor, mas as águias foram superiores no segundo tempo e justificaram o triunfo.

Telma Encarnação apontou os dois golos do Sporting.

Já pelo Benfica apontaram Marie Alidou, Nycole e Lúcia Alves.

Nas meias-finais, a duas mãos, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Valadares Gaia e o secundário Rio Ave.



Em campo estiveram as duas melhores equipas nacionais. O Sporting conquistou a Supertaça e o Benfica a Taça da Liga.

No campeonato as encarnadas lideram com oito pontos de vantagem.