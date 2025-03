Football Leaks. Luís Filipe Vieira fala em Benfica desacreditado e desconfiança

O ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira afirmou esta segunda-feira, no julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, que o clube foi desacreditado, o ambiente vivido era "terrível" e existia alguma desconfiança entre os colaboradores.

"Chegou a uma altura que era mesmo desesperante e que estava desacreditado como benfiquista. Não conseguia dormir nada. Para quem viveu o Benfica como vivi, era um ambiente terrível, com muita desconfiança entre todos nós", afirmou Luís Filipe Vieira.

Na qualidade de assistente deste processo, o empresário prestou depoimento no Juízo Central Criminal de Lisboa, destacando a dificuldade dos primeiros tempos, em que os colaboradores do Benfica suspeitavam "uns dos outros" e que passou a trabalhar no Seixal.

"Até pensavam que éramos nós a devassar esses dados, não éramos nós. Os primeiros tempos foram difíceis, sobretudo para dizer às pessoas que não fomos nós. Foi terrível, eu não conseguia estar lá mais tempo. Chegou a um ponto que era impossível, porque só se falava disso. Tive de me ausentar para o Seixal, em que praticamente só se falava de futebol. Suspeitávamos uns dos outros e ninguém podia estar satisfeito. As pessoas começaram a ter pavor e com receio de poder aparecer coisas suas cá fora", salientou.

Luís Filipe Vieira não tem dúvidas de que a divulgação de emails confidenciais do clube foi o caso que mais danos causou no universo Benfica durante a sua presidência, uma vez que foram tornados públicos contratos com atletas e os principais patrocinadores.

"Era inexplicável e toda a gente ficou bastante perturbada. Ficámos desacreditados no mercado. Tenho a certeza de que um negócio relacionado com a expansão do Benfica na China foi frustrado em função da divulgação de informações", expressou também.

Esse negócio, "à volta de 50 milhões de dólares", estava relacionado com uma parceria no desenvolvimento de escolas de formação do clube na China, e "implicava tudo o que estivesse relacionado com a marca Benfica", com Luís Filipe Vieira a apontar ainda que o contrato divulgado com a Emirates "causou muita perturbação" com o patrocinador.

"O Benfica cresceu muito ao longo dos anos e estava a ganhar muito no futebol. Não tenho dúvidas nenhumas de que foi para desacreditar o Benfica e travar o clube. Em termos empresariais, fomos bastante prejudicados. Em termos desportivos, basta ver o condicionamento que fizeram aos árbitros. Insinuou-se muito e há emails que foram completamente distorcidos", ressalvou o presidente dos lisboetas, entre 2003 e 2021.

O antigo vice-presidente do Benfica José Eduardo Moniz prestou também depoimento na sessão de hoje, na qual disse que a informação divulgada denegriu a marca, o clube e os seus dirigentes, tendo estado a acompanhar a relação com os patrocinadores dos "encarnados", com os quais havia receio de causar um efeito negativo sobre as receitas.

"O acesso ilegal à informação era objeto de tratamento que denegria a marca Benfica, a instituição e seus dirigentes. Entrava-se num esquema de especulação que pretendia criar no público a noção de que o Benfica era semelhante a um "polvo" que controlava e conseguia ganhar jogos e competições à conta da manipulação das mesmas", frisou.

Ex-presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e recentemente eleito líder da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença também prestou declarações, por vídeo, no início da sessão, que contou com os depoimentos de mais três testemunhas.

O criador do Football Leaks responde em julgamento por um total de 241 crimes: 201 de acesso ilegítimo qualificado, 22 de violação de correspondência agravados e 18 de dano informático.

Rui Pinto foi condenado no caso "Football Leaks", em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa, por crimes de extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravada e acesso ilegítimo.