Convocado sim, de início talvez não. O que esperar do regresso de Di María contra o Gil?

João Coimbra, antigo jogador do Benfica e Gil Vicente e ex-adjunto da equipa de Barcelos até há poucas semanas, acredita que Di María poderá não ser titular no jogo da próxima sexta-feira, acautelando o alargado período de paragem.

Em declarações a Bola Branca, o técnico destaca que o argentino "vem de um período de ausência um pouco grande" e, por isso, acredita que "não jogue logo de início."

"O Di María tem sempre no lugar no Benfica e no onze inicial, estando em condições, pode sempre fazer a diferença, independentemente de ser um jogo mais ou menos conseguido", avalia.

O avançado de 37 anos está parado há praticamente um mês e meio. O último jogo que fez foi no Mónaco, para a Liga dos Campeões, a 12 de fevereiro. Leva 14 golos e sete assistências esta época e, caso Bruno Lage opte por lançá-lo logo de início, o sacrificado provavelmente será Akturkoglu.

"Quem estiver a jogar à direita será o alvo, tem sido o Akturkoglu. Até o Amdouni um pouco", prevê Coimbra.

O jogo é de elevada importância para as duas equipas. O Benfica acerta calendário e sabe que, se vencer em Barcelos, iguala o Sporting na liderança, mas terá pela frente um Gil Vicente embrulhado na luta pela manutenção.

"O Benfica vem numa boa fase, tem muitas soluções e vai ser muito complicado para o Gil. O Benfica tem a motivação inerente de ter de ganhar todos os jogos, não quer deixar escapar o rival, sabendo que é um rival em atraso e se ganhar, iguala o Sporting. Acredito que entre com tudo para ganhar os três pontos, mas é um Gil à procura de pontos e isso pode ser muito motivador para o que falta do campeonato. Têm pouco a perder em relação ao Benfica", avalia.

O Gil Vicente-Benfica está marcado para sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.