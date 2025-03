Lage confirma regresso de Di María e não exclui Braga e FC Porto da luta pelo título

Bruno Lage, treinador do Benfica, confirma que Ángel Di María está de regresso aos convocados das águias após lesão e recusa excluir FC Porto e Sporting de Braga da luta pelo título.

As águias vão acertar calendário com o jogo em atraso frente ao Gil Vicente, em Barcelos, nesta sexta-feira. Lage vê semelhanças no Gil Vicente de César Peixoto ao Moreirense que o técnico orientou durante a maior parte desta época.

O Gil Vicente-Benfica arranca às 20h15 desta sexta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Regresso após seleções: "Analisamos os dois jogos que a equipa fez sob o comando do César Peixoto. Verificámos algumas ideias que eram colocadas por ele no Moreirense, com algumas dinâmicas diferentes. Não sabemos se em função dos jogadores que tem ou se para colocar em prática as suas ideias. É uma equipa muito interessante, com jogadores muito bons no terço ofensivo. Exemplo disso foi o golo que nos marcaram no Estádio da Luz. As equipas estão mais aguerridas na luta por pontos, mas temos de estar na concentração máxima. São finais que temos de disputar e este jogo não foge disso. Temos de conquistar os três pontos".

Di María, Tomás Araújo e Otamendi estão aptos? "Os três estão convocados, amanhã tomaremos uma decisão sobre eles."

Mais sobre regresso de Di María: "Ele está convocado e treinou bem. Cada jogador oferece dinâmicas por força das suas características individuais. Contar com Di María e outros avançados é realmente gratificante. Gostamos que os nossos alas saibam jogar por dentro, por fora, com determinados movimentos. O Akturkoglu tem jogado nos dois lados, por exemplo. Temos ainda o Bruma e o Amdouni, com imprevisibilidade por fora. Temos ainda o João Rêgo, que ainda não tive a oportunidade de metê-lo na posição em que pode vir a jogar mais. Há que tirar rendimento deles. É muito interessante verificar que Di María tem um posicionalmento inicial diferente com Bah e Tomás Araújo, a construir a partir da defesa."

Luta pelo título é a dois? "Repito: é uma corrida a quatro, apesar do Carlos Carvalhal não incluir o Sporting de Braga. Temos de fazer a nossa parte, temos falado muito sobre sermos uma família. Há que correr uns pelos outros. Queremos conquistar títulos."

Mais na luta sobre o campeonato: "Nas últimas duas jornadas temos de defrontar Sporting e Sporting de Braga. Precisamos de estar numa posição muito boa para disputar o título. Para isso, o jogo de amanhã é também muito importante."

Tabela classificativa: "Por força das circunstâncias, já estivemos nesta posição várias vezes, com a alteração da data do jogo com o Nacional. Estivemos a 11 pontos do líder. Não estamos preocupados com isso. Temos de fazer o nosso trabalho, amanhã, na quarta-feira e depois no outro domingo. Faltam nove jogos para acabar o campeonato, em sensivelmente seis ou sete semanas. Temos de concentrar a nossa energia em todos os momentos."