Benfica responde a Villas-Boas e fala em "oportunismo" e "má fé"

A poucos dias de um clássico no relvado, FC Porto e Benfica estão de costas voltadas em relação às eleições para a Liga de Clubes.

Depois de o “Correio da Manhã” ter escrito que Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga de Clubes, terá tido negócios com Rui Costa, presidente do Benfica, os dragões reagiram.

Em comunicado, o FC Porto considera que a "possibilidade de o candidato Reinaldo Teixeira ter obtido benefícios financeiros em parceria com o presidente do Benfica representa um conflito de interesses inaceitável, que condiciona a capacidade de este candidato poder liderar de forma isenta, imparcial e equidistante vários dossiês tão sensíveis e impactantes para os clubes, nomeadamente a centralização dos direitos audiovisuais."

Na resposta, o Benfica lamenta “profundamente que, com manifesta má-fé e motivações de natureza oportunista, se procure colocar em causa a integridade de pessoas e instituições, recorrendo a alegações infundadas sobre um negócio comercial totalmente legítimo e transparente, celebrado em 2005, ou seja, há 20 anos, ainda o atual presidente do Benfica era jogador do AC Milan”.

Os encarnados referem: “Não estranhamos que o presidente do FC Porto tenha manifestado sucessivamente, em diversas reuniões e conversas, o seu apoio à candidatura de Reinaldo Teixeira, como é do conhecimento da maioria, se não da totalidade, dos clubes da primeira e segunda ligas, e hoje apoie uma candidatura própria, por si desenhada. E não estranhamos porque como lamentou Villas-Boas no recente aniversário da FPF ‘alguns clubes estão agarrados a compromissos de palavra’”.

“Ora bem, ficámos a saber que a palavra pouco ou nada vale para o presidente do Porto”, acrescentam.

Na luta pela presidência da Liga de Clubes estão Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes.