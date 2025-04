Bruno Lage. "Estamos a depender apenas de nós para conquistar o título"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, gostou especialmente da primeira parte dos encarnados e deixou elogios a Tomané e Tozé Marreco.

A partida

"A forma como entrámos no jogo. Fizemos uma primeira parte muito boa, dois golos, foi pena sofrermos o golo no final da primeira parte. No entanto, a equipa entra novamente muito bem na segunda parte. Depois, mérito do Farense que apostou tudo, com homens rápidos na frente. Mas também tenho de fazer um elogio muito grande ao Tomané, aquilo que faz, que luta, os movimentos que tem. É mesmo de um grande jogador. A partir do 3-1 alterámos, quisemos estar mais seguros, principalmente na pressão e penso que controlámos o jogo até ao final.”

O campeonato

“O que importa nesta reta final é a equipa responder. Não há jogos fáceis. Fica os três pontos e estamos novamente na situação de dependermos apenas de nós para conquistarmos o título"

Garantidos os três pontos

"Estarmos tranquilos e percebermos que isto é o jogo e que o adversário também tem mérito. A forma como joga consegue tirar partido da forma como sai para o ataque. Os alas são muito rápidos, já elogiei o Tomané pelo trabalho consistente que vai fazendo ao longo da época. A equipa soube estar junta, compacta, soube controlar o jogo. Fomos a equipa que marcou três golos ao Farense. Temos de dar mérito à equipa do Tozé, tem feito um trabalho fantástico. Têm sofrido resultados sempre pela margem mínima."

FC Porto

"São 90 minutos, temos de ir com a ambição de vencer os três pontos, como sempre, jogar com qualidade e ganhar o jogo"