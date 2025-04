Benfica SAD lança novo empréstimo obrigacionista de 40 milhões

O Benfica SAD comunicou esta sexta-feira o lançamento de um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros, com um valor nominal unitário de cinco euros, indica um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM).

As obrigações têm uma taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano, com reembolso marcado para 30 de abril de 2029.

As obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominam-se "Benfica SAD 2025-2029" e serão emitidas no âmbito de duas ofertas (de subscrição e de troca).



A emissão das obrigações inicia-se a 9 de abril e decorre até dia 24, como refere o prospeto publicado esta sexta na CMVM.

Até dia 21 de abril, a SAD presidida por Rui Costa poderá aumentar o valor nominal de entrada.

Segundo um comunicado emitido pelo Benfica, a oferta de subscrição (OPS) tem como objetivo “até 8 milhões de obrigações” num valor global inicial de 40 milhões de euros e um valor nominal unitário de cinco euros.

Já a operação de troca (OPT) tem o mesmo objetivo a nível de obrigações, assim como o mesmo valor global inicial e o valor nominal unitário. Estas obrigações foram emitidas pelo Benfica SAD em junho de 2022, com reembolso até um de junho de 2025, numa taxa de juro fixa de 4,6% por ano.

O montante mínimo de subscrição é de 500 obrigações, o que equivale a um investimento inicial de 2500 euros. A oferta pública de subscrição destina-se ao público geral.

Em relação a obrigações emitidas em 2022, a SAD das águias irá lidar com um reembolso de 60 milhões de euros, com vencimento marcado para julho.