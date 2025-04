A equipa do Benfica partiu para o norte do país, este sábado à tarde, com o apoio de vários adeptos no estádio da Luz.

Ouviram-se cânticos e foram lançadas tochas de fumo e outra pirotecnia.

O Benfica vai defrontar o FC Porto, este domingo, a partir das 20h30, em partida da jornada 28.

Nota para o facto de Tomás Araújo ter treinado com o plantel este sábado. O central, que tem jogado a lateral direito, tem estado em gestão nas últimas semanas.

Veja as imagens: