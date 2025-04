Benfica goleia no Dragão e pressiona Sporting

O Benfica goleou o FC Porto, por 4-1, no Dragão, em partida da jornada 28 da I Liga, e repete o resultado da primeira volta.

Com este resultado, os encarnados são líderes do campeonato (à condição), esperando agora o resultado do Sporting – Sp. Braga desta segunda-feira.

A equipa da Luz dominou o encontro, marcou quatro golos e outros tantos poderiam ter sido apontados.

Pavlidis fez um hat-trick e Otamendi fez o quarto e último tento do jogo, já nos descontos. Pelos portistas ainda descontou Samu.

Com este triunfo, o Benfica é líder, com 68 pontos, mais três que o Sporting (que defronta o Sp. Braga esta segunda-feira). Já o FC Porto está agora a 12 pontos da frente (que são 13).