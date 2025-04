Bruno Lage. “Foram 90 minutos em que nos correu tudo bem”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogia a exibição dos seus jogadores no Dragão (1-4).

A partida

"Uma vitória com grande determinação. Tínhamos dito que vínhamos para vencer. Grande determinação, foi isso que pedi aos jogadores. São uma família, jogam juntos, uma tropa. Tínhamos previsto um jogo quentinho, mas houve muita dinâmica. Fomos tropa. Marcámos cedo, fomos controlando com e sem bola, fortes nas transições, bola parada também. Foram 90 minutos em que nos correu tudo bem. Hoje era o momento de pôr em prática o nosso jogo. São três pontos importantes no objetivo de vencer o campeonato. Temos de continuar"

Pressão alta

"A forma como pressionámos, houve momentos em que estivemos altos. Importante a defender estarmos todos os juntos. Até tenho um dado, acho que quem recuperou mais bolas na primeira parte foi o Di María."

Pavlidis

"Se calhar simboliza a vida de um jogador, das equipas. Se recordarmos as vozes no passado contra as exibições deles... temos sempre que garantir foco total. Só assim evoluímos. O Pavlidis tem feito um trabalho muito importante. Foi uma vitória da equipa, mas ter homens que conseguem criar é importante"

Demonstração de força

"Quando se olha para o calendário na reta final, com as saídas, tínhamos que dar uma demonstração de força e foi isso que fizemos. Jogámos em equipa. A palavra certa para hoje é a determinação"

O Benfica derrotou o FC Porto, por 4-1, no Dragão.