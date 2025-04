Álvaro Carreras eleito melhor defesa do mês de março

Álvaro Carreras, defesa lateral do Benfica, foi eleito como melhor defesa do mês de março da I Liga.

O espanhol arrecadou 18,52% dos treinadores do campeonato.

O lateral esquerdo, de 22 anos, foi eleito pelas suas prestações frente ao Nacional (3-0), Rio Ave FC (3-2) e Gil Vicente FC (3-0).

A tríade da defesa de março da I Liga fica completa com Otamendi, companheiro de Carreras no Benfica, que somou 17,78% dos votos, e Gonçalo Inácio do Sporting, que obteve 12,59% dos votos totais.