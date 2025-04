Benfica goleia Tirsense e fica a um pequeno passo do Jamor

Só faltam as unhas. O Benfica tem dois pés na final da Taça de Portugal, depois de golear na visita ao Tirsense, por 5-0, a contar para a primeira mão das meias-finais, esta quarta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos.

Perante a primeira equipa da quarta divisão na história a pisar as meias-finais da "prova rainha", o Benfica abriu o marcador aos 15 minutos. Samuel Dahl avançou pela esquerda e cruza para o coração da área. Ao tentar aliviar, João Pedro colocou a bola na própria baliza.

Os encarnados continuaram a dominar e, ao minuto 26, dilataram a vantagem, novamente numa jogada surgida da esquerda. Andreas Schjelderup subiu pelo flanco e cruzou a meia altura, em curva, para o desvio à ponta de lança de João Rêgo, que se estreou a titular aos 19 anos.

Suplentes de ouro

O Tirsense apareceu na segunda parte a equilibrar as operações, no entanto, três alterações de Bruno Lage, aos 65 minutos, "mataram" a eliminatória. Tiago Gouveia, que não jogava pela equipa principal do Benfica desde 24 de agosto de 2024, devido a lesão, Arthur Cabral e Gianluca Prestianni revelaram-se decisivos para a "mão-cheia".

Ao minuto 68, Prestianni, que não jogava desde setembro, recebeu a bola na meia esquerda, rodou e atirou, em jeito, para o poste mais distante, com a bola a desferir um ligeiro arco e dar o terceiro golo. Quatro minutos depois, Tiago Gouveia arrancou pela direita e cruzou com telecomando para Arthur Cabral, que disparou forte para o fundo das redes.