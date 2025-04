Benfica impedido de vender bilhetes para o próximo jogo fora na Europa

O Benfica foi proibido pela UEFA de vender bilhetes aos seus adeptos, para o próximo jogo fora das competições europeias, devido a incidentes ocorridos a 11 de março, segundo informa o clube, esta quarta-feira.

Este castigo resulta da interrupção do jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões no terreno do Barcelona, aos 33 minutos, devido a utilização e deflagração de material pirotécnico, em celebração do aniversário do grupo organizado de adeptos "No Name Boys". O árbitro foi obrigado a suspender o encontro durante cerca de um minuto.

[em atualização]