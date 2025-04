É dia de Tirsense-Benfica para a Taça: é isto que precisa de saber sobre o jogo

A segunda mão das meias-finais entre Tirsense e Benfica está prevista para a última semana de abril, bem como a visita do Sporting ao Rio Ave, na casa emprestada do Paços de Ferreira, depois de os ‘leões’ terem vencido na primeira mão por 2-0.

Três dias depois da goleada no clássico com o FC Porto (4-1) certa é a ausência do capitão Nicolas Otamendi, autor do quarto golo das ‘águias’ no Estádio do Dragão, que será poupado frente à equipa do Tirsense, oitava na Série A do Campeonato de Portugal.

O jogo do fim de semana teve a importância de ser diante do FC Porto, numa jornada que permitiu ao Benfica isolar-se no topo da I Liga de futebol, após o empate um dia depois do Sporting com o Sporting de Braga (1-1).

Nas ‘meias’ da Taça de Portugal, Lage anunciou não só a ausência do capitão Otamendi, o segundo jogador com mais minutos nas ‘águias’, atrás de Álvaro Carreras, mas confirmou a titularidade do guarda-redes Samuel Soares, Leandro Santos, António Silva e Florentino.

O jogo, na casa emprestada do Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, tem início às 20h45.