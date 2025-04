Lage destaca "boa resposta" dos menos utilizados. "É isto que quero"

Bruno Lage destaca a "boa resposta" de todos os jogadores que foram chamados à ação diante do Tirsense e que ajudaram o Benfica a vencer por 5-0 e colocar pé e meio na final da Taça de Portugal.

"Tivemos um jogo muito sério, sinto-me completamente realizado pelo jogo que a equipa fez. Toda a gente que foi chamada deu uma boa resposta, é isto que quero", salienta o técnico, em declarações à RTP.

O Benfica tem praticamente selado o apuramento para a final da Taça de Portugal, embora ainda tenha de o confirmar na segunda mão, que está marcada para o dia 23 de abril, quarta-feira, às 16h00, na Luz.

Satisfeito

Tivemos um jogo muito sério, sinto-me completamente realizado pelo jogo que a equipa fez. Toda a gente correspondeu, toda a gente que foi chamada deu uma boa resposta, é isto que quero. Começámos o jogo com seis jogadores formados no Benfica, tivemos oportunidade de lançar mais três. Temos de estar sempre de olho no presente e no futuro, em particular eu, que fiz o mesmo trajeto dos jogadores, por isso estou sempre atento ao que eles vão fazendo a todo o momento. Temos um plantel muito bom e cabe-me saber gerir e motivá-los para, independentemente de jogarem ou não, estarem sempre num momento bom, para terem este rendimento.

Jamor confirmado?

Temos de respeitar o Tirsense. Claro que é 5-0 e que vamos jogar no nosso estádio. Mas uma equipa como o Tirsense, o percurso que fez para chegar a uma meia-final, temos de saber respeitar. Foi isso que fizemos hoje, é isso que vamos fazer certamente na segunda mão.

Liderança do campeonato

Estamos numa situação em que queríamos estar há muito tempo. Temos de nos manter. São dois pontos de diferença, com seis jogos para disputar até ao final e um calendário muito difícil. Temos de nos manter neste registo, a todo o momento dar boas respostas, fazer boas exibições e vencer os jogos.

Plantel competitivo

É o que desejo sempre quando estou a construir o plantel, não ter ninguém à sombra de nada, ter jogadores competitivos nas posições, para toda a gente ter rendimento e eu poder ter oportunidade de mexer no banco. Temos aqui enorme talento. Mas é eles terem esta mentalidade de trabalhar para hoje e para amanhã e, quando as oportunidades aparecerem, terem bom rendimento.

Chave para a reta final

Estarmos focados no que temos de fazer, continuar motivados e sérios e respeitar os adversários. Pensar como vencer o jogo seguinte e eu delinear a melhor estratégia e o melhor onze.