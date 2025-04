“Joshua Wynder var ser um dos pilares do Benfica”: a profecia de Paulo Lopes

Joshua Wynder vai desempenhar um papel importante no futuro da defesa do Benfica. A garantia é dada por Paulo Lopes, que treinou o central norte-americano na equipa de sub-23 da águias e vê no atleta de 19 anos “um defesa central para o futuro”.

Paulo Lopes orientou o defesa durante a época 2023/23 e guarda uma boa impressão do internacional sub-20 pelos Estados Unidos, que fez os primeiros minutos pela equipa principal do Benfica no jogo das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Tirsense, que os lisboetas venceram por 5-0.

“É muito fácil ficar com boas memórias do Joshua. É um miúdo trabalhador, um miúdo simpático, um miúdo com uma qualidade acima da média para a idade dele, em termos de inteligência, de posicionamento, de agressividade, de qualidade e de ter bola”, conclui, nestas declarações à Renascença, o treinador do Al-Ahli do Barém.

Joshua Wynder, defesa central de 19 anos, entrou aos 76 minutos do entro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Tirsense. Nascido no Kentucky, o jogador chegou ao Benfica em 2023, vindo do Louisville City. Jogou cinco vezes pela seleção de sub-20 dos Estados Unidos.