Benfica é pentacampeão nacional em futebol feminino

A equipa feminina do Benfica é pentacampeã nacional de futebol

As encarnadas derrotaram, este sábado, o Valadares Gaia, por 3-0, e carimbaram o quinto título consecutivo na 38.ª edição do campeonato.

Cristi Ucheibe, Cristina Prieto e Beatriz Cameirão marcaram os golos

Faltam duas jornadas para terminar o campeonato, mas já está fechada a luta pelo título.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, deu os parabéns ao Benfica pelo pentacampeonato.

“O SL Benfica sagrou-se, este sábado, campeão da Liga BPI. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito todas as jogadoras, equipa técnica e staff, assim como a Direção e todos os adeptos pela conquista do quinto campeonato consecutivo do palmarés", afirma Pedro Proença, em comunicado.