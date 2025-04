Bruno Lage. "Não era o resultado que pretendíamos"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que a sua equipa merecia outro resultado contra o Arouca (2-2).

A partida

"Antes de mais, assumir que não era o resultado que pretendíamos. A equipa entrou bem, com boa dinâmica. Vários remates à baliza, bolas a ser tiradas na linha de golo, uma ao poste. Penso que merecíamos outro resultado ao intervalo. Jogámos e criámos a dinâmica que pretendíamos.

Segunda parte

“No reinício, o Arouca tem uma boa situação, mas entretanto a equipa volta a pegar no jogo e chega ao golo com naturalidade. Continuámos a jogar, a criar, o Arouca chega ao empate. A equipa volta a reagir, tentámos sempre alterar para ter gente fresca na frente, dinâmica. O Arouca é uma equipa bem organizada, tínhamos de dar sempre muita dinâmica aos movimentos. Chegamos à vantagem com todo o mérito e, perto do final, já não tivemos tempo para voltar a marcar"

Substituições e golos

"Foi o nosso objetivo, o Arouca defende muito bem por dentro e tentámos jogar por fora. Há várias situações nos corredores, tentámos meter um homem mais de área. O Pavlidis faz isso muito bem, joga a 9 ou a segundo ponta-de-lança. Metemos gente na frente para tentar o um contra um, diagonais, cruzamentos...".

O Benfica e o Arouca empataram 2-2 em partida da jornada 29 da I Liga.