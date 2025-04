Benfica queixa-se de "tratamentos diferentes com influência na classificação"

"Tratamentos diferentes". É deste modo que o Benfica reage, de forma oficial e de viva voz, à polémica das arbitragens na jornada 29 da I Liga.

Em declarações a Bola Branca, o presidente da mesa da Assembleia Geral (AG) das águias fala do penálti assinalado no encontro frente ao Arouca, em oposição ao alegado castigo máximo não apontado ao rival Sporting nos Açores. José Pereira da Costa considera que estamos perante "tratamentos diferentes com influência na classificação".

"Não é penálti. E o estranho é que o VAR tenha chamado o árbitro [António Nobre] e este não tenha corrigido a sua decisão. Há duas situações este fim de semana com tratamentos diferentes, com prejuízo para o Benfica e que se refletem na classificação. Exigimos igualdade de avaliação e de critérios. Foi para isso que surgiu o VAR", faz notar o dirigente benfiquista.

Questionado sobre se o Benfica deveria queixar-se à Federação Portuguesa de Futebol, José Pereira da Costa frisa que o comunicado emitido no domingo "já é uma manifestação pública".

"Dele se retira que o Benfica tem razões de queixa e é para ser lido por quem de direito", sustenta Pereira da Costa, sublinhando que a "equipa do Benfica tem tido um espirito que a leva a estar em primeiro lugar" e que no Benfica-Sporting "se verá quem leva vantagem": "O que pugnamos é por igualdade de critérios."

A próxima ronda do campeonato reserva mais uma partida com um grau de dificuldade elevado para o conjunto de Bruno Lage. Todavia, o líder da AG está "confiante" e garante que as águias estarão no sábado "em Guimarães para ganhar".