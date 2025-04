Diego Castel-Branco chega do Dortmund como “jogador de potencial para o Benfica”

Diego Castel-Branco está a caminho do Benfica. O extremo luso-alemão do Borussia Dortmund prepara-se para assinar pelas águias até 2028, de acordo com declarações do agente do jovem de 16 anos, Mehmet Eser, à “Sky Sports”.

O jovem extremo tem sido um dos destaques das equipas de sub-17 e sub-19 do Dortmund. A Bola Branca, é descrito pelo consultor de futebol alemão Nuno Félix como “um jogador bastante completo” e com potencial para o Benfica.

“Ele já estava a jogar um nível acima do seu escalão etário, é um jogador de ataque, com muito golo, rápido, com bom ataque ao espaço e que, do ponto de vista técnico, demonstra ser um jogador bastante completo. Portanto, com todas as limitações que nós temos para poder avaliar um jogador nesta fase, creio que é um jogador de potencial para o Benfica”, explica Nuno Félix.

Diego Castel-Branco marcou 18 golos em 22 jogos pelos escalões de formação do Dortmund esta época. Apesar do potencial, Nuno Félix não vê na contratação do jovem de 16 anos um problema para os talentos que o Benfica já tem no Seixal.

“O facto de ele vir de um grande clube só diz bem da qualidade dele, porque era um jogador que já se estava a afirmar no contexto da formação do Dortmund, mas ele vai entrar numa lógica de concorrência e num percurso com muitos outros talentos, que já estão inclusivamente no Seixal, e não creio que parta com uma vantagem pelo facto de vir da Alemanha”, assegura, nestas declarações à Renascença.

Nuno Félix explica ainda que a contratação do atleta de 16 anos pelo Benfica só é possível “pelo facto de ter nacionalidade portuguesa e ter ascendência portuguesa”, o que permite contornar as regras de FIFA e assinar com um menor de idade.