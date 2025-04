"Varandas inclinou o campo e Benfica tem de queixar-se urgentemente à federação"

O Sporting está a ser beneficiado pela arbitragem e o Benfica prejudicado. E as duas 'coisas' têm relação direta. A conclusão é do benfiquista Mauro Xavier, após o empate das águias frente ao Arouca que acabou por ajudar os leões na tabela. Ambos estão, de novo, empatados na frente do campeonato.

Em declarações a Bola Branca, o gestor e conhecido comentador afeto aos encarnados 'atira-se' à arbitragem em geral. A começar pela de António Nobre na Luz, quando este confirmou um penaltie contra o Benfica por Otamendi ter "rasteirado um adversário com a cabeça". No dia anterior, o Sporting terá sido favorecido num castigo máximo não assinalado a favor do Santa Clara, após suposta falta na área de Eduardo Quaresma.

"Um erro de arbitragem escandaloso [no Benfica-Arouca]. Relembro que é o terceiro penaltie que António Nobre marca ao Benfica neste campeonato e é o terceiro que os árbitros tentam reverter no VAR. Os outros dois ele acatou, ontem não acatou. É um erro gravíssimo. Aquilo que eu sei é que desde que Frederico Varandas falou [em fevereiro passado à Sporting TV], o campo inclinou! Portanto, de forma muito taxativa, o Benfica está a ser prejudicado e o Sporting, numa relação direta, está a ser beneficiado? Sim, estão a acontecer as duas coisas ao mesmo tempo", refere Mauro Xavier, para quem esta jornada 29 da Liga foi "escandalosa".

A seguir ao empate diante dos arouquences, o Benfica emitiu um comunicado a exigir "competência" e dizendo-se "preocupado" com a questão das arbitragens. Nesta entrevista a Bola Branca, o putativo candidato à presidência encarnada considera que é pouco.

"O Benfica não pode andar só de comunicado em comunicado e gostaria que fizesse um pedido (de reunião) de urgência à FPF para discutir a arbitragem. Não me sinto tranquilo neste momento com a verdade desportiva", avança, ao mesmo tempo que relembra a responsabilidade da equipa em produzir mais dentro de campo.

"Espero muito mais compromisso do Benfica… faltou a clarividência de conseguir gerir o jogo e isso pertence a jogadores e treinador! Ontem esperava um bocadinho mais do Benfica. O Benfica não pode sofrer dois golos em casa contra o Arouca, tal como já tinha sofrido com o Farense", finaliza.