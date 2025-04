Estádio da Luz pode mudar de nome já na próxima época

O Benfica estará perto de fechar um acordo para mudar o nome do Estádio da Luz já a partir da próxima temporada, segundo avança o "Record" na sua manchete de sexta-feira.

De acordo com a publicação, as águias estão em negociações avançadas já há vários meses com a Allianz, gigante seguradora alemã, que tem larga tradição em adquirir direitos de "naming" de estádios.

A empresa já dá o nome aos estádios do Bayern de Munique, Nice, Juventus, Rapid Viena, Palmeiras, Sydney FC, Minnesota FC e ainda o estádio da seleção inglesa de râguebi, em Londres.

Os acordos são lucrativos, mas não são todos iguais. Bayern de Munique e Juventus serão os que recebem mais anualmente, a rondar os 15 milhões de euros, enquanto que Nice e Palmeiras, do treinador Abel Ferreira, recebem bem menos, perto dos três milhões de euros anuais.

De qualquer modo, a concretizar-se, será sempre uma nova fonte de rendimento para o clube encarnado, que há vários anos tem como objetivo a venda do nome do Estádio da Luz.

Domingos Soares de Oliveira, antigo administrador da SAD do Benfica com a pasta financeira, assumiu publicamente que o clube já tinha recibido propostas de cinco milhões de euros, mas não convenciam em absoluto a direção encarnada.

O seu atual sucessor, Nuno Catarino, admitiu ao "Record" há poucas semanas que a venda do "naming" do estádio continua em cima da mesa, mas o Benfica "não está desesperado".

"Temos claro o valor do naming, temos essa referência. Quando aparecer essa proposta de uma marca que valorizemos... Já tivemos várias discussões. Não sei se será a curto prazo, não estamos desesperados", disse.