"Um dia de cada vez". Nova tatuagem de Otamendi é o lema de Bruno Lage para a luta pelo título

A nova tatuagem de Otamedi deu o mote que Bruno Lage procurava para lançar a reta final do campeonato: "Um dia de cada vez".

O técnico do Benfica lamentou o que considera terem sido erros de arbitragem na última jornada, optando por não explorar muito o tema, garante que não conversou com Bernardo Silva e João Félix, que têm sido associado ao regresso à Luz e garante que pensa, apenas, nos jogadores que estão no plantel.

O Benfica vai jogar a casa do Vitória de Guimarães, que só perdeu uma vez em casa para o campeonato, contra o FC Porto em setembro. Segue numa fase de 11 jogos seguidos sem derrotas.

O pontapé de saída está marcado para as 20h30 deste sábado, com relato no site da Renascença.

Antevisão ao jogo: "Perspetiva-se um grande jogo pela forma como o Vitória joga, com enorme qualidade, e também pelo que temos vindo a fazer. Ambas as equipas vão querer vencer o jogo. O nosso sentimento é concentração absoluta, motivação em alta, fazer um grande jogo e ganhar os três pontos. São os mesmos três pontos do jogo com o Porto e com o Arouca. São mais três que queremos vencer."

Rumores do regresso de João Félix e Bernardo Silva são verdadeiros? "Trabalhei com ambos, são símbolos do clube. Não falo há meses nem com um, nem com outro. Não adianta falar de outra coisa que não seja o jogo de amanhã. O que importa são os meus jogadores, são eles que tenho de motivar. Foram eles que venceram o Porto e empataram com o Arouca. Até passo uma conversa que tive com os jogadores. Não penso em nenhum jogador que não seja do plantel. Concentração máxima em vencer o Vitória."

Quando é que João Félix volta ao Benfica? "Os adeptos estão importados com os jogadores que temos. Foram eles que venceram o Porto e empataram o Arouca. É eles que tenho de proteger e acarinhar".

Críticas à arbitragem do Benfica: "Nós queremos ser campeões. O que tenho dito sempre é que o VAR veio ajudar a arbitragem, mas o que não queremos é ver, no dia seguinte na crítica, que não foram tomadas as melhores decisões nos jogos".

O Benfica tem sido prejudicado? "Não tiro uma vírgula ao que disse. Fazia sentido falar do Vitória, falou-se pouco. Estão a fazer uma grande campanha, um excelente treinador, é um estádio magnífico, nós a um mês do final do campeonato queremos fazer o nosso jogo e vencer. Temos de nos focar nisso".

O que disse Rui Costa aos jogadores? "É falso, o presidente não falou com os jogadores no final do jogo".

Como reagiu o plantel ao empate? "Analisamos o jogo, como sempre. Agora é mobilizar o plantel para o jogo seguinte. O nosso capitão hoje surgiu com uma tatuagem nova que faz imenso sentido: "Un dia à la vez". É assim que temos viver a nossa vida, percebemos o que fizemos de bom e menos positivo. A equipa está concentradíssima".

Há novidades no boletim clínico? "Não há alterações".

Pondera alterações no onze inicial? Já pensa na preparação da próxima época? "Estamos a um mês de terminar o campeonato, vim com um objetivo muito claro e só ganhei a Taça da Liga até ao momento. Quero é ajudar os jogadores a estarem concentrados e escolher o melhor onze para vencer o jogo seguinte".

O próximo jogo ser com o Tirsense permite ajudar na gestão? "Um dia à la vez".