Bruno Lage e a semifinal da Taça: "Importante é confirmar a presença no Jamor"

Bruno Lage fez a antevisão à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao Tirsense. no Estádio da Luz. Com uma vantagem confortável trazida de Barcelos (5-0), a casa emprestado da equipa de Santo Tirso, as águias querem agora confirmar a presença na discussão por um troféu que não conquistam há oito anos.

Impacto da vantagem de cinco golos

"Fizemos um bom resultado na primeira eliminatória, mas o mais importante é confirmarmos a nossa presença no Jamor, porque é isso que queremos. Por isso, respeitar o Tirsense, falar do Tirsense e carimbar uma final que já nos foge há algum tempo. Há 8 anos que não vencemos a Taça de Portugal e nos últimos 10 anos marcámos por 3 vezes presença na final. Queremos mais uma boa exibição, respeitando o Tirsense, que fez um percurso muito bom."

Dar oportunidades

"Apresentar a melhor equipa, em função daquilo que os jogadores têm feito. Eu não gosto tanto de falar em oportunidades, vou sempre analisando aquilo que os jogadores vão fazendo, quer dentro de campo, quer fora de campo e posso garantir, porque estou muito contente com ele, apesar de não ter jogado muito nos últimos tempos, que o Arthur Cabral vai jogar de início."

Promessa

"Desde que comecei a minha carreira, há muitos anos, prometi a mim mesmo nunca ir ao Jamor ou ver uma final da Taça de Portugal. Queria ir disputar a final da Taça de Portugal. Ajudei a equipa a chegar à final da Taça de Portugal, depois não tive tempo para disputar, tive outras coisas para fazer (risos). Sei muito bem aquilo que representa jogar uma final do Jamor. Nós queremos estar no Jamor."

O futuro de di María

"É um campeão que tem, este ano, 2.512 minutos, é o décimo primeiro jogador mais utilizado do plantel, tem 15 golos e 8 assistências. Nós não tomamos decisões em função do momento. Há dois ou três meses a questão era quanto tempo vai demorar renovarmos com o di Maria e hoje já se põe em causa se o jogador tem condições para jogar no futuro. O jogador não está lesionado, está fisicamente apto para poder jogar amanhã, sentiu um desconforto, como sentiu o Tomás [Araújo] e nós tomámos as melhores decisões para vencer o jogo."