Bruno Lage. “Chegámos com mérito ao Jamor”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que a sua equipa chega com mérito ao Jamor depois de nova goleada ao Tirsense.

Análise

"Tentativa de corrigir posicionamentos. Valorizar o nosso percurso, marcámos acima dos 20 golos. Chegámos com mérito ao Jamor. Sobre o jogo, é verdade que o resultado 5-0 dava conforto. Nunca tínhamos jogado de início com os dois pontas de lança, procurámos uma dinâmica diferente. Uma primeira parte morna, mas uma segunda com a dinâmica pretendida. O resultado surge com naturalidade. Uma palavra para o Tirsense, fez um percurso muito bom. Marcámos quatro, é um resultado justo. Queria que a dinâmica fosse em crescendo, por isso estava mais interventivo"

Manteve Florentino e António Silva

"São muitas alterações. Queríamos gente sénior dentro de campo. O António é capitão. Temos várias alterações, mas não é uma equipa muito diferente daquela que jogou com o Santa clara. Era importante ter gente que conhece o nosso posicionamento. Começámos com cinco jogadores da formação, tivemos a oportunidade de estrear o Veloso, o outro Félix, e também dar oportunidade ao André, que joga regularmente na B. Também merecia jogar"

Final do Jamor

"Significa muito. Era um objetivo pessoal. O objetivo do clube é muito maior. Agora o que temos que fazer é dentro de 4 dias preparar da melhor maneira o jogo com o AVS"

Final contra Sporting

"Espero é preparar o jogo com o AVS"

O Benfica goleou o Tirsense, por 9-0, no agregado das duas mãos da meia-final e vai agora encontrar o Sporting na final da Taça de Portugal, no Jamor, a 25 de maio.