"Se o Sporting está fragilizado, o Benfica está ainda mais obrigado a ganhar": Manteigas e as palavras de Varandas

Vai ser um final de época emotivo, já se sabe. Em particular entre os dois rivais da Segunda Circular. Sporting e Benfica têm os mesmos pontos no campeonato a quatro jornadas do fim, com um dérbi na penúltima jornada. Depois de os leões terem garantido a presença na final da Taça de Portugal, Frederico Varandas deixou elogios à época dos verde-e-brancos e prometeu "admiração" pelo plantel e equipa técnica "aconteça o que acontecer". As palavras do presidente sportinguista podem ter soado a um sacudir de responsabilidades para o outro lado da capital. Mind games ou não, certo é que os que vestem de encarnado não estão "preocupados". "O Benfica está obrigado a ganhar e tem história de ganhar e, portanto, se o Sporting está fragilizado, o Benfica é ainda mais obrigado a ganhar. O Benfica não cede, nem tem de estar preocupado com palavras ou indiretas de outros. Se esse era o efeito pretendido, saiu ao lado", assegura João Diogo Manteigas a Bola Branca.

O até agora único candidato à presidência do Benfica confessa ainda que na agenda já está o outro dérbi, o da final da Taça de Portugal. Sem descurar o respeito que o desporto exige pelo adversário e enaltecendo as palavras de Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Tirsense, João Diogo Manteigas não foge: teremos uma Taça discutida por leões e águias. "O futebol já nos provou que é pródigo em surpresas, mas não acredito que o Tirsense consiga passar, ainda por cima no Estádio da Luz. É natural que os benfiquistas já tenham a presença na final da Taça em mente. Só vão ficar satisfeitos com confirmação depois do jogo, que passa por atestar a presença no Estádio do Jamor e espero que o Bruno Lage rode um bocado a equipa", espera. Sobre a final da Taça de Portugal continuar a jogar-se no Jamor, o advogado, de 42 anos, diz que "não faz sentido que seja noutro local", até porque "há uma série de questões e requisitos que estão preenchidos e até o histórico". "O Estádio Nacional foi inaugurado a 10 de junho de 1944 com um Benfica-Sporting, ambos pertencem à Associação de Futebol de Lisboa, que terá sempre direito, não só a receita, como a grande parte da bilhética, até porque, mesmo que a final fosse realizada noutro local, esta associação teria sempre esse direito. E por questões de segurança nunca será. Até agora nunca se levantou essa questão, não é agora que se pode levantar essa motivação para que o jogo seja noutro local", atira João Diogo Manteigas.