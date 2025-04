A equipa de futebol feminino do Benfica vai ser um dos oito clubes participantes na primeira edição do World Sevens Football.

O evento, que tem prémio monetário de cinco milhões de dólares, vai decorrer de 21 a 23 de maio no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Para já, estão confirmados quatro participantes: Benfica, Ajax, Bayern Munique e Manchester United.

As encarnadas estão atualmente no 12.º lugar do ranking da UEFA.