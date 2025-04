Bruno Lage. "Vamos dar tudo por tudo para vencer o campeonato"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que a sua equipa jogou bem contra o AVS e conseguiu um bom resultado (6-0).

A partida

"Foi uma vitória muito importante. Jogamos bem, fizemos um grande jogo e tivemos uma entrada muito forte da nossa parte, com a dinâmica que pretendíamos. Preparámos muito bem o jogo. Bom trabalho nas bolas paradas. Uma boa exibição. Um bom resultado. E esta combinação entre os adeptos e a equipa nesta parte final, que é muito bom."

Dahl e Amdouni no onze

"Pequenos ajustes estratégicos à equipa. Os dois jogadores corresponderam. Relativamente aos alas, estou muito satisfeito e só é pena deixar alguém de fora da convocatória ou até do jogo, como foi o caso de hoje do Bruma. Todos eles são bons naquilo que eu acho que é importante. Há jogadores que sabem jogar melhor nas entrelinhas, outros na largura, outros são mais agressivos na pressão, outros mais agressivos no ataque à profundidade, outros mais rápidos nas transições. E eu tenho a possibilidade de ter um leque de jogadores que antes, durante e depois do jogo me permite escolher aquilo que seja indicado para o momento."

Ambiente da Luz

"O mais importante é nós recuperarmos aquilo que eu disse ontem, nem sempre podemos marcar golos aos 40 segundos, aos 15 minutos estar a vencer por 3-0 ou até vencer como hoje vencemos, com este resultado. Temos três finais pela frente e o que eu quero é que os atletas [adeptos n.d.r.] entendam que nós vamos dar o tudo por tudo para lhes proporcionar uma alegria no final, que é vencer o campeonato"

