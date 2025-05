Lage: "Queremos títulos, mas estes quatro jogos não farão de mim melhor ou pior treinador"

Bruno Lage assume a ambição de conquistar os dois títulos em jogo nas quatro partidas que faltam ao Benfica para o final da temporada - as últimas três jornadas do campeonato e a final da Taça de Portugal -, no entanto, também deixa claro que, vencendo ou perdendo, continuará a ser tão bom ou tão mau treinador como era há uma semana.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estoril Praia, a contar para a ronda 32 da I Liga, o técnico do Benfica revela que se "sente no olhar a vontade" dos jogadores, especialmente dos "mais velhos e mais titulados", de levantar troféus, e que ele próprio quer "ajudar a entregar títulos" aos adeptos do clube da Luz. Mas deixa uma ressalva.

"De uma coisa tenho a certeza: não são estes quatro jogos que vão fazer de mim melhor ou pior treinador. O que vai acontecer é que no final teremos mais títulos ou os mesmos títulos. Agora, o que sinto é que toda a gente está com uma ambição enorme a cada momento e com humildade suficiente para fazer as coisas bem", assinala Bruno Lage.

O Estoril-Benfica está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Coimbra da Mota. Terá relato e acompanhamento na Renascença.

Espero um Estoril muito competente e motivado pelos últimos resultados. Trata-se de um jogo difícil, em que a concentração tem de estar no máximo. É um jogo muito importante, não decisivo. Seguramente, para a semana, direi outra coisa, mas para já, é um jogo muito importante, não decisivo. O nosso foco é no jogo com o Estoril. Temos de ter mentalidade vencedora e humildade para vencer este adversário.

Ausência de Carreras abre espaço a Di María?

São dois jogadores importantes, pelo que têm feito ao longo da época, mas não é assim que encaramos os jogos. A cada momento, em função dos jogadores que temos disponíveis e do seu momento, escolhemos a melhor estratégia e o melhor 11 para a interpretar em cada jogo.

Falta de minutos de Bruma

O Aktürkoglu está num grande momento. O mercado de janeiro foi muito importante para nós e permitiu-nos estar na posição em que estamos. O Bruma, em particular, fez isso: teve uma entrada muito forte na equipa, já foi decisivo quer nos golos, quer em assistências, trouxe aquilo que nós queremos, que é maior competitividade interna - e se calhar há dois meses olhávamos ara o rendimento do Aktür, que não era o mesmo do início da época. Esta competitividade interna, ter vários jogadores, é muito importante para a equipa. Com o jogador, não se passa nada. Ele está a trabalhar muito e bem, para no momento em que for chamado ajudar a equipa a atingir os objetivos.

Conversa "dura" com Schjelderup

A conversa que tive com ele não foi nesse sentido, não foi dura. Duras, eventualmente, foram as críticas que o Andreas sofreu a seguir ao jogo. Aqui, foi de confiança e de que continuo a confiar muito nele. Nós não podemos jogar com toda a gente. Os alas são jogadores de enorme qualidade, conseguem interpretar momentos diferentes do jogo e isso dá-nos a oportunidade de gerir o jogo como queremos. Temos jogadores melhores entrelinhas, outros melhores a atacar a profundidade e em transição, outros melhores na forma como queremos pressionar, e temos de decidir a cada momento os que começam e os que podem entrar. Quando uns vão tendo mais minutos, outros vão tendo menos. O que é importante é eles sentirem a confiança do treinador. Não há problema nenhum com nenhum dos jogadores, eles só têm de continuar a trabalhar e, a qualquer momento que sejam chamados, contribuir.

Estoril gosta de arriscar e joga aberto

Por isso é que nós temos de conhecer bem o adversário e definir a melhor estratégia. Perceber muito bem a dinâmica defensiva e ofensiva, o que tentam esconder no jogo. Têm uma linha de cinco, mas com posicionamentos iniciais diferentes do habitual. Preparámos bem o jogo.

Interesse do Real Madrid em Carreras

Quando cá cheguei, o Carreras era um flop, e hoje tem Atlético de Madrid e Real Madrid interessados. O mais importante é aquilo que pensamos sobre o jogador, tem dado um contributo muito grande à equipa. Arrisco-me a dizer, de cabeça, que é o jogador mais utilizado por nós, porque é muito importante na nossa dinâmica, e estou muito satisfeito por trabalhar com ele.

Carreras comprometido com o Benfica

O que me deixa é a determinação com que o atleta treina diariamente e como está focado em ajudar a equipa a conquistar títulos. É o mais importante.

Benfica que encontrou vs. a três jornadas do fim

Sobre o Carreras ser um flop, eu não conhecia o jogador, era apenas o que eu lia sobre ele. Desde o primeiro momento, senti sempre uma equipa muito dedicada. Tenho feito esse elogio aos jogadores, particularmente aos mais velhos e mais titulados. Sente-se no olhar a vontade deles de perseguir a mensagem da equipa técnica. Enorme vontade de perceber as nossas ideias e a nossa forma de jogar, e a ambição de todos de vencer títulos. Sabemos muito bem o que é estar no Benfica. Nós temos de entregar resultados e é isso que temos de fazer nos próximos quatro jogos. Quero ajudar a entregar títulos.

Vozes no balneário

O balneário tem estado igual nas últimas semanas. É um dia de cada vez, concentração máxima diária e vontade tremenda de vencer os jogos.

Títulos decidirão se a época foi boa?

De uma coisa tenho a certeza: não são estes quatro jogos que vão fazer de mim melhor ou pior treinador. O que vai acontecer é que no final teremos mais títulos ou os mesmos títulos. Agora, o que sinto é que toda a gente está com uma ambição enorme a cada momento e com humildade suficiente para fazer as coisas bem.