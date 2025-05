Bruno Lage e a partida contra o Sporting. "Agora é decisivo"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogia a sua equipa após a vitória (2-1) diante do Estoril.

A partida

“Trabalho fantástico da nossa equipa. O Estoril tem uma boa dinâmica. A nossa questão seria onde o João Carvalho poderia jogar, porque poderia vir buscar jogo entrelinhas e a partir daí tentar construir. Fizeram isso na primeira parte no nosso lado esquerdo e estávamos preparados para isso. Ofensivamente, é uma primeira parte de grande qualidade. O primeiro golo exemplifica muito bem aquilo que vínhamos fazer. Dois golos, podíamos ter feito um terceiro golo. Tentámos entrar da mesma forma na segunda parte. O jogo ficou mais equilibrado, mais bolas divididas, o Estoril faz com mérito o 2-1. Mas quando olho para o jogo, tivemos a qualidade que temos de ter, a equipa que temos de ser, fomos fortes e equilibrados e com este apoio maravilhoso dos nossos adeptos sentimo-nos em casa".

Estoril cresceu

"A equipa teve sempre com o jogo controlado e com uma posição defensiva segura. Agora claro, com o jogo a ir para o fim, com 8 minutos de desconto, uma carambola de fora da área pode acontecer. Depois, também muito mérito do Trubin a defender o penálti. Fomos uma equipa muito equilibrada."

Mais um golo de bola parada

"Nós trabalhamos muito. Mérito dos jogadores. Tenho um enorme orgulho de trabalhar com eles, digo-lhes isto antes de cada partida porque é um grupo de muito trabalho. É muito mérito de todos eles."

Dérbi contra o Sporting

"Agora é decisivo. Com a mesma tranquilidade de sempre. Recuperar, olhar para o adversário, preparar a nossa estratégia e jogarmos assim. E fundamentalmente com o apoio dos nossos adeptos do primeiro ao último minuto, como foi hoje"

O Benfica venceu o Estoril, por 2-1, com golos de Aursnes e Otamendi.