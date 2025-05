Bruno Lage: "Colocámos as pessoas a gostar do futebol ofensivo que realizamos em campo"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, lançou esta sexta-feira o dérbi de sábado, no Estádio da Luz, contra o Sporting. O título nacional pode ficar resolvido no fim de semana, basta os encarnados bateram os rivais por dois ou mais golos ou o Sporting ganhar o jogo. Caso contrário, fica tudo por decidir na última jornada. Lage, que já foi campeão em 2018/19, elogiou o percurso da equipa desde que chegou à Luz, em setembro, a tempo de disputar a quinta jornada da Liga.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Vai ficar no Benfica?

"Peço-lhe que faça essa pergunta amanhã depois do jogo, mas tenho bem claros quais são os meus objetivos para o futuro. Mas lanço-lhe o desafio: qual foi o primeiro objetivo quando cá chegámos? Acho que o conseguimos... O primeiro era voltar a ter a envolvência dos adeptos e vamos ver isso amanhã. E depois era estarmos em posição de disputar o título. Os dois primeiros objetivos foram alcançados."

Vai ficar no Benfica? Parte II

"A Taça da Liga já vencemos. Temos eliminatórias da Champions garantidas. Chegámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Somos finalistas da Taça de Portugal. E conseguimos colocar as pessoas a gostar do futebol ofensivo que realizamos em campo, com golos, e fazer o enquadramento de alguns jogadores e trazer ao de cima o melhor de cada um deles. Na maioria dos clubes, seria uma época razoável, no Benfica é insuficiente e temos plena consciência disso."

Roger Schmidt também conta para a história do título

"Claro que sim. Se for ao museu do Benfica, o título de 18/19, estão lá as duas fotografias, de Rui Vitória e Bruno Lage. É aquilo que mais desejo, e vamos trabalhar muito para que no futuro possam estar lá duas fotografias, a minha e do míster Roger."